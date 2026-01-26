Форма поиска по сайту

Врач Шилова: массажеры для глаз усилят боль и отек при конъюнктивите и кератите

Офтальмолог рассказала, кому опасно пользоваться массажерами для глаз

Фото: 123RF.com/nadezdagorosko

Электрическими очками-массажерами опасно пользоваться при глаукоме, дистрофии сетчатки и конъюнктивите. Об этом Москве 24 рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

По ее словам, популярные на маркетплейсах массажные очки нельзя рассматривать как безобидный косметический гаджет.

Это устройство, оказывающее физиотерапевтическое воздействие на один из самых хрупких органов. Основной риск при его использовании заключается в возможности резкого скачка внутриглазного давления, что для здорового органа может пройти бесследно, но для человека с глаукомой станет прямой угрозой зрению. При сильном давлении способно нарушиться кровоснабжение зрительного нерва.
Татьяна Шилова
профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург

Кроме того, слишком интенсивная вибрация или давление на глазное яблоко может ухудшить состояние уже существующей дистрофии сетчатки вплоть до ее разрыва или отслоения, отметила Шилова.

Такие очки также не следует использовать и тем, у кого есть воспалительные заболевания органов зрения в острой фазе: конъюнктивит, кератит, увеит, иридоциклит и так далее. Массаж "разгонит" воспаление, усилит боль и отек, добавила врач.

"Еще один риск заключается в том, что временное ощущение расслабления и снятия усталости при использовании массажных очков может заставить пациента отложить визит к врачу. Однако реальная болезнь, тот же синдром сухого глаза, будет прогрессировать. При этом, чтобы его действительно вылечить, нужно увлажнение, а не массаж", – отметила офтальмолог.

Поэтому, прежде чем воспользоваться такими очками, Шилова посоветовала пройти осмотр у врача, чтобы исключить наличие заболеваний.

"В целом же важно всегда четко следовать инструкции к гаджету и не проводить процедуру долго – 10–15 минут в день вполне достаточно. Начинать следует с минимальной мощности и прислушиваться к ощущениям. Боль, дискомфорт, вспышки света, мушки в глазах являются сигналом к тому, чтобы немедленно прекратить процедуру", – отметила врач.

Ранее доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков предостерег от использования увлажняющих капель без назначения врача. Если секреторная система органа зрения, производящая слезную жидкость, работает хорошо, такие средства приведут к угнетению слезного аппарата. В итоге все может обернуться развитием синдрома сухого глаза.

