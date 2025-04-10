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10 апреля, 18:46

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Врач Шилова: контактные линзы могут привести к потере зрения за сутки

Офтальмолог предупредила о риске быстрой потери зрения из-за контактных линз

Фото: 123RF/koldunov

Инфекционные воспаления, а также снижение и даже потеря зрения грозят при неправильном использовании мягких контактных линз. Об этом Москве 24 рассказала профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории, российский и международный эксперт по лазерной коррекции зрения Татьяна Шилова.

Ранее стало известно, что врачи клинического центра имени Рошаля спасли зрение 16-летнему подростку. Его доставили в клинику на скорой с жалобами на резкую боль в глазах, светобоязнь и помутнение зрения. Выяснилось, что он, не снимая, носил линзы три месяца.

По мнению Шиловой, риски потерять зрение при ношении мягких контактных линз действительно велики.

Это инородное тело, которое надевают на поверхность роговицы, а она очень нежная, и ее легко повредить. При этом достаточно микротравмы, чтобы инфекционные агенты проникли внутрь и вызвали серьезные воспаления.
Татьяна Шилова
врач-офтальмолог высшей категории

"Проникновение инфекционного процесса происходит довольно стремительно, и человек может потерять глаз в течение суток или даже десятка часов", – предупредила врач, добавив, что даже при успешном лечении в таких случаях остаются помутнения, которые сильно снижают остроту зрения.

Кроме того, при ношении мягких линз всегда есть риск развития токсической кератопотии, которая может быть связана с аллергической реакцией на сам материал или на растворы для них, добавила офтальмолог.

Врач отметила, что ношение линз чаще всего опасно именно в долговременной перспективе из-за того, что люди теряют бдительность и начинают нарушать режим: используют просроченные и слишком долго их не снимают.

Период нахождения контактных линз на глазу должен составлять не более 6–8 часов. Спать в них категорически нельзя. Поэтому они не могут быть единственным средством коррекции, обязательно надо сочетать их с очками.
Татьяна Шилова
врач-офтальмолог высшей категории

И в любом случае даже при соблюдении всех правил ношения срок пользования контактными линзами обычно составляет от восьми до десяти лет.

"Дальше у человека возникают необратимые изменения роговицы, которые требуют отказа от линз и перехода к очкам. Либо можно выполнить лазерную коррекцию зрения, чтобы всегда хорошо видеть своими собственными глазами", – заключила врач.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала одним из важнейших элементов для здоровья сетчатки глаза витамин A. По ее мнению, его дефицит может вызвать так называемую куриную слепоту, когда зрение ухудшается с наступлением темноты.

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Трошина Любовь

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