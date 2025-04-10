Врач Шилова: контактные линзы могут привести к потере зрения за сутки

10 апреля, 18:46Общество
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Инфекционные воспаления, а также снижение и даже потеря зрения грозят при неправильном использовании мягких контактных линз. Об этом Москве 24 рассказала профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории, российский и международный эксперт по лазерной коррекции зрения Татьяна Шилова.
Ранее стало известно, что врачи клинического центра имени Рошаля спасли зрение 16-летнему подростку. Его доставили в клинику на скорой с жалобами на резкую боль в глазах, светобоязнь и помутнение зрения. Выяснилось, что он, не снимая, носил линзы три месяца.
По мнению Шиловой, риски потерять зрение при ношении мягких контактных линз действительно велики.
"Проникновение инфекционного процесса происходит довольно стремительно, и человек может потерять глаз в течение суток или даже десятка часов", – предупредила врач, добавив, что даже при успешном лечении в таких случаях остаются помутнения, которые сильно снижают остроту зрения.
Кроме того, при ношении мягких линз всегда есть риск развития токсической кератопотии, которая может быть связана с аллергической реакцией на сам материал или на растворы для них, добавила офтальмолог.
Врач отметила, что ношение линз чаще всего опасно именно в долговременной перспективе из-за того, что люди теряют бдительность и начинают нарушать режим: используют просроченные и слишком долго их не снимают.
И в любом случае даже при соблюдении всех правил ношения срок пользования контактными линзами обычно составляет от восьми до десяти лет.
"Дальше у человека возникают необратимые изменения роговицы, которые требуют отказа от линз и перехода к очкам. Либо можно выполнить лазерную коррекцию зрения, чтобы всегда хорошо видеть своими собственными глазами", – заключила врач.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала одним из важнейших элементов для здоровья сетчатки глаза витамин A. По ее мнению, его дефицит может вызвать так называемую куриную слепоту, когда зрение ухудшается с наступлением темноты.