Врач Шилова: контактные линзы могут привести к потере зрения за сутки

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Инфекционные воспаления, а также снижение и даже потеря зрения грозят при неправильном использовании мягких контактных линз. Об этом Москве 24 рассказала профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории, российский и международный эксперт по лазерной коррекции зрения Татьяна Шилова.

Ранее стало известно, что врачи клинического центра имени Рошаля спасли зрение 16-летнему подростку. Его доставили в клинику на скорой с жалобами на резкую боль в глазах, светобоязнь и помутнение зрения. Выяснилось, что он, не снимая, носил линзы три месяца.

По мнению Шиловой, риски потерять зрение при ношении мягких контактных линз действительно велики.



Татьяна Шилова врач-офтальмолог высшей категории Это инородное тело, которое надевают на поверхность роговицы, а она очень нежная, и ее легко повредить. При этом достаточно микротравмы, чтобы инфекционные агенты проникли внутрь и вызвали серьезные воспаления.

"Проникновение инфекционного процесса происходит довольно стремительно, и человек может потерять глаз в течение суток или даже десятка часов", – предупредила врач, добавив, что даже при успешном лечении в таких случаях остаются помутнения, которые сильно снижают остроту зрения.

Кроме того, при ношении мягких линз всегда есть риск развития токсической кератопотии, которая может быть связана с аллергической реакцией на сам материал или на растворы для них, добавила офтальмолог.

Врач отметила, что ношение линз чаще всего опасно именно в долговременной перспективе из-за того, что люди теряют бдительность и начинают нарушать режим: используют просроченные и слишком долго их не снимают.



Татьяна Шилова врач-офтальмолог высшей категории Период нахождения контактных линз на глазу должен составлять не более 6–8 часов. Спать в них категорически нельзя. Поэтому они не могут быть единственным средством коррекции, обязательно надо сочетать их с очками.

И в любом случае даже при соблюдении всех правил ношения срок пользования контактными линзами обычно составляет от восьми до десяти лет.

"Дальше у человека возникают необратимые изменения роговицы, которые требуют отказа от линз и перехода к очкам. Либо можно выполнить лазерную коррекцию зрения, чтобы всегда хорошо видеть своими собственными глазами", – заключила врач.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала одним из важнейших элементов для здоровья сетчатки глаза витамин A. По ее мнению, его дефицит может вызвать так называемую куриную слепоту, когда зрение ухудшается с наступлением темноты.