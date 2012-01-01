Офтальмолог Бекботова объяснила, как свет от гаджетов влияет на здоровье глаз

Постоянная работа перед экраном значительно ухудшает здоровье глаз. Чем это опасно и как предотвратить развитие заболеваний, объяснила врач-офтальмолог ГП №2 ДЗМ Залина Бекботова в программе "Доктор 24".
Симптомы сухого глаза
Слезная пленка – сложная по составу биологическая жидкость, которая вырабатывается слезной железой, рассказала Залина Бекботова.
При дефиците слезной пленки или ее неправильном составе появляются неприятные симптомы. К ним относятся:
- зуд;
- сухость;
- ощущение песка или инородного тела в глазах;
Последствия и профилактика
Синдром сухого глаза приводит к появлению микротрещин на роговице и вызывает кератит. Также повреждения могут возникнуть на слизистой оболочке самого глаза, что провоцирует развитие конъюнктивита.
Чтобы избежать развития синдрома сухого глаза, нужно часто моргать. Также рекомендуется делать гимнастику: круговые движения глазами, вращения справа налево и сверху вниз.
Помимо этого, важно делать перерывы во время работы за компьютером каждые полчаса и, например, в течение пяти минут смотреть в окно, подытожила Бекботова.