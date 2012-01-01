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28 февраля, 19:01

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Офтальмолог Бекботова объяснила, как свет от гаджетов влияет на здоровье глаз

Синдром сухого глаза: какие ошибки приводят к микротрещинам на роговице

Постоянная работа перед экраном значительно ухудшает здоровье глаз. Чем это опасно и как предотвратить развитие заболеваний, объяснила врач-офтальмолог ГП №2 ДЗМ Залина Бекботова в программе "Доктор 24".

Симптомы сухого глаза

Фото: 123RF/wirestock

Слезная пленка – сложная по составу биологическая жидкость, которая вырабатывается слезной железой, рассказала Залина Бекботова.

Слезная пленка – как покрытый стеклом циферблат часов: тоже обволакивает всю поверхность глаза. Она обладает антибактериальным и противовирусным, то есть защитным действием. Пленка в некотором смысле – это иммунитет глаза.
Залина Бекботова
врач-офтальмолог ГП №2 ДЗМ

При дефиците слезной пленки или ее неправильном составе появляются неприятные симптомы. К ним относятся:

  • зуд;
  • сухость;
  • ощущение песка или инородного тела в глазах;

Последствия и профилактика

Фото: 123RF/arthurhidden

Синдром сухого глаза приводит к появлению микротрещин на роговице и вызывает кератит. Также повреждения могут возникнуть на слизистой оболочке самого глаза, что провоцирует развитие конъюнктивита.

Глаз не предусматривает того, чтобы постоянно всматриваться в источники света. Однако все экраны гаджетов светятся, что раздражает сетчатку зрительного органа. Кроме того, во время работы за гаджетом человек часто забывает моргать, а новая "порция" слезной жидкости поступает в моменты, когда веки смыкаются.
Залина Бекботова
врач-офтальмолог ГП №2 ДЗМ

Чтобы избежать развития синдрома сухого глаза, нужно часто моргать. Также рекомендуется делать гимнастику: круговые движения глазами, вращения справа налево и сверху вниз.

Помимо этого, важно делать перерывы во время работы за компьютером каждые полчаса и, например, в течение пяти минут смотреть в окно, подытожила Бекботова.

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