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24 февраля, 16:09

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Офтальмолог Литвина назвала опасные ошибки при использовании контактных линз

Вплоть до операции: самые опасные ошибки при использовании контактных линз

Неправильное ношение контактных линз может привести к целому ряду серьезных проблем с глазами. Как этого избежать, рассказала врач-офтальмолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами президента РФ Елена Литвина в программе "Доктор 24".

Чем опасно

Фото: 123RF/belchonock

Пациенты часто нарушают правила ухода за линзами, а также неправильно их выбирают и носят, что приводит к серьезным последствиям, рассказала Елена Литвинова. Более того, нередко люди вообще забывают о линзах в глазах.

Это часто приводит к воспалению глаза – конъюнктивиту. Тем не менее последствия могут быть гораздо серьезнее, вплоть до повреждения роговицы и кератита.
Елена Литвина
врач-офтальмолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами президента РФ

Последнюю патологию нельзя лечить без помощи специалиста, и в худшем случае она провоцирует развитие язвы роговицы. Такое состояние требует хирургического вмешательства, предупредила эксперт.

Ошибки

Фото: 123RF/neydt

Одна из самых распространенных ошибок – использовать однодневные линзы более суток. Кислородопроницаемость и влагоемкость таких изделий ухудшаются через определенное количество часов, поэтому носить их дольше положенного времени нельзя.

Следующая ошибка – сон в мягких контактных линзах. Когда изделия находятся на глазах всю ночь, то не пропускают кислород. В результате начинается гипоксия и наутро глаза краснеют.
Елена Литвина
врач-офтальмолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами президента РФ

Также важно следить за гигиеной: всегда мыть руки и протирать их чистым полотенцем перед установкой и снятием линз. Если такой возможности нет, можно взять влажные антибактериальные салфетки или другое дезинфицирующее средство.

Кроме того, пациенты часто подбирают линзы самостоятельно. Однако неправильно выбранные радиус и диаметр изделий тоже приводят к проблемам.

Если линза меньшего размера и не соответствует роговице, то может пережимать поверхность глаза, передавливать сосуды и провоцировать раздражение. Из-за этого появляется ощущение инородного тела и, как следствие, конъюнктивит.
Елена Литвина
врач-офтальмолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами президента РФ

В свою очередь, когда линза слишком широкая, то способна смещаться и как бы ездить по глазу, а иногда может даже выпасть, добавила врач.

В случае когда линза все же потерялась в глазу, нужно использовать увлажняющие капли и рассмотреть ее в зеркале. Если изделие не видно, то следует сделать легкий массаж верхнего века: от наружного уголка к внутреннему. Это поможет линзе сместиться к переносице и выйти на поверхность, посоветовала Литвина.

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