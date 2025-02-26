Диетолог Писарева назвала самые полезные продукты для зрения

Фото: 123RF/aleksandrkondratov

Яичный желток, болгарский перец, шпинат, орехи, черника, цитрусовые и жирная рыба способны поддержать здоровье зрения. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, одним из важнейших элементов для здоровья сетчатки глаза является витамин A. Его дефицит может вызвать так называемую куриную слепоту, когда зрение ухудшается с наступлением темноты.

"Продукты с витамином A должны постоянно поступать в организм. Например, в двух яичных желтках содержится суточная доза предшественника витамина A бета-каротина. Также его можно получить из моркови и батата", – отметила врач.





Ирина Писарева врач-диетолог, нутрициолог Витамин C также полезен для питания сетчатки. Он содержится в таких продуктах, как болгарский перец, шиповник, черника и цитрусовые.

Витамин E же считается мощным антиоксидантом, снижающим риск преждевременного старения тканей. Он содержится, в частности, в фундуке и бразильском орехе. Специалист в целом порекомендовала есть примерно 50 граммов орехов в сутки.

Также на остроту зрения и стенки сосудов благотворно влияет лютеин, отметила Писарева.

"Им богат шпинат, причем его усвояемость повышается при тепловой обработке. То есть продукт можно немного пассеровать или обдать кипятком", – указала нутрициолог.

Омега-3 жирные кислоты, в свою очередь, полезны в профилактике синдрома сухого глаза. Они содержатся в морской рыбе (сельдь, скумбрия, лосось, кета), льняном масле, семечках и орехах. Их эксперт рекомендует употреблять два-три раза в неделю.





Ирина Писарева врач-диетолог, нутрициолог В целом на состояние зрения влияют генетические особенности, вредные привычки, частое и длительное времяпрепровождение за компьютером и телефоном, особенно ночью. Тем не менее в качестве профилактики заболевания глаз питание вполне можно использовать.

Ранее россиянам рассказали о симптомах катаракты. По словам врача-офтальмолога Вячеслава Куренкова, на развитие заболевания указывают снижение четкости и контрастности зрения. При этом эксперт предупредил, что катаракта помолодела и все чаще встречается у пациентов старше 40.