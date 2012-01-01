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13 марта, 19:44

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Офтальмолог Миронова объяснила, почему катаракта появляется у молодежи

Как сквозь туман: почему катаракта развивается у молодых людей

Катаракта развивается постепенно, воздействуя на остроту зрения. Почему возникает патология, рассказала врач-офтальмолог офтальмологического отделения ГБУЗ "ГКБ №52 ДЗМ" Марина Миронова в программе "Доктор 24".

Причины

Фото: 123RF/armmypicca

При катаракте страдает глазной хрусталик (оптическая линза): он становится мутным и не пропускает внутрь глаза свет. Патология нередко возникает после нарушений обменных процессов, таких как сахарный диабет или ожирение, а также после 40–60 лет, рассказала Марина Миронова.

Когда заболевание развивается у пожилых, это часто связано с уплотнением белка в хрусталике. Из-за этого линза становится больше и не пропускает необходимое глазу количество света, объяснила врач.

В молодости хрусталик тоже подвергается воздействию отрицательных факторов. К ним относятся ультрафиолетовые лучи или излучение от гаджетов. Поэтому современными устройствами лучше пользоваться дозированно, а от солнца защищаться с помощью темных очков.
Марина Миронова
врач-офтальмолог офтальмологического отделения ГБУЗ "ГКБ №52 ДЗМ"

Очки должны иметь специальную защиту от ультрафиолета, а не просто быть окрашенными в коричневый или серый цвет, добавила врач.

Симптомы патологии

Фото: 123RF/andriano

Прозрачность белка снижается постепенно, патология не возникает резко:

  • зрение "затуманивается" (как смотреть через запотевшее стекло);
  • острота зрения снижается на ярком свете;
  • хуже различаются цвета;
  • приходится регулярно менять очки, так как они не подходят;
  • зрение "размывается" в сумерках.

После 40 лет важно раз в год посещать офтальмолога. Если проблемы появились раньше, с ними нельзя затягивать, отметила врач.

Катаракта излечима и зрение возможно вернуть до прежнего уровня. Для этого проводят операцию: делают разрез примерно в два миллиметра в роговице и вместо хрусталика вставляют мягкую линзу. Такое вмешательство занимает 10–15 минут, подытожила Миронова.

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