26 декабря, 13:00

Технологии

Масштабный сбой произошел в Telegram

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Масштабный сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Это следует из данных сервиса Downdetector.

В частности, у некоторых пользователей не открывается веб-версия мессенджера. Помимо этого, выявлены проблемы с отправкой сообщений. Кроме того, не работают боты и мобильное приложение.

Неполадки фиксируются в пятницу, 26 декабря, с 12:30 по московскому времени. Чаще всего обращения о сбоях поступают от жителей Москвы, а также из Курской, Ивановской и Ленинградской областей.

Ранее сбой произошел в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Больше всего жалоб поступило из Москвы. Также о неполадках сообщали жители Санкт-Петербурга, Московской и Воронежской областей.

Спустя время Роскомнадзор заявил, что продолжает принимать меры в отношении мессенджера, поскольку он нарушает российское законодательство. По данным ведомства, через этот ресурс злоумышленники организуют и проводят террористические действия на территории России. Кроме того, он используется для вербовки исполнителей преступлений, а также для мошенничества в отношении россиян.

Пользователи Windows 11 в России столкнулись с массовым сбоем после обновления

