Роскомнадзор продолжил принимать меры в отношении WhatsApp

Роскомнадзор продолжает принимать меры в отношении мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), поскольку он нарушает российское законодательство. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнил Роскомнадзор, злоумышленники организуют и проводят террористические действия на территории России через мессенджер. Кроме того, он используется для вербовки исполнителей преступлений, а также для мошенничества в отношении россиян.

"В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp", – добавило ведомство.

Ранее в WhatsApp произошел сбой. Согласно данным на 13:13 по московскому времени 22 декабря, всего за сутки на неполадки пожаловались 1 631 раз. Больше всего жалоб (59%) поступило из Москвы.

В конце ноября РКН уже допускал полную блокировку WhatsApp, если его руководство продолжит игнорировать российское законодательство. Тогда гражданам советовали переходить на национальные платформы.

