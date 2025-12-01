Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 21:45

Технологии
Главная / Новости /

Депутат Немкин: мессенджер WhatsApp полон критических уязвимостей

В ГД назвали 5 главных рисков использования мессенджера WhatsApp

Фото: depositphotos/Fesenko

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) содержит множество критических уязвимостей, сообщает Life.ru со ссылкой на члена думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина.

"Пользователи до сих пор живут в иллюзии, что "все зашифровано", хотя реальность куда мрачнее", – указал парламентарий.

Он объяснил, что мессенджер использует сквозное шифрование на основе протокола Signal, то есть весь контент шифруется на устройстве отправителя и расшифровывается лишь у получателя. Но это не говорит о том, что остальная информация будет приватной.

Мессенджер собирает и анализирует огромный массив данных, включая геолокацию, отправителей и получателей, IP-адреса и многое другое. Эти данные не столь чувствительны, как содержание сообщений, но именно их используют для показа таргетированной рекламы и аналитики, а иногда передают правоохранителям разных стран.

При этом ранее механизм шифрования WhatsApp подвергался утечке, а недавнее исследование выявило уязвимость в механизме обмена ключами, что снижает уровень защиты отдельных сообщений. Другое исследование говорит, что при анализе сетевого трафика и подтверждения доставки сообщений можно обнаружить данные о статусе пользователя, типе устройства и его активности.

"Есть и другие угрозы. В 2025 году взломы WhatsApp выросли в 3,5 раза: мошенники массово перехватывают аккаунты, крадут переписки, восстанавливают доступ через поддельные сим-карты, а затем через "клоны" профилей выманивают деньги у друзей и родственников жертвы", – отметил депутат.

Также аферисты используют дипфейки на основе аудиосообщений в переписках мессенджера. Кроме того, мошенники могут отследить время входа и выхода в приложение, узнать о смене устройства и в особых случаях понять режим дня семьи.

"И самое опасное – WhatsApp ничего с этим не делает годами. Потому что он не обязан – он не работает по российским законам", – считает Немкин.

Он подчеркнул, что западные спецслужбы активно пользуются тем, что мессенджер не проверяет реальную личность пользователя и не отслеживает подозрительную активность. Благоприятную среду для шпионских операций и кампаний по вербовке граждан также создают анонимность, отсутствие верификации и открытые API.

"Конечно, многое зависит от критического мышления самого человека, но если платформа технически допускает массовую анонимную рассылку, то рано или поздно жертвы найдутся", – сказал депутат.

Платформа не удаляет противоправные материалы, включая педофильский и экстремистский контент. Таким образом, дальнейшая работа WhatsApp в России – вопрос времени, а не выбора, указал Немкин.

"Это не страшилка – это реальность, которую мы наблюдаем уже сейчас", – резюмировал депутат ГД.

Ранее Роскомнадзор предупредил о полной блокировке мессенджера, если его руководство продолжит игнорировать российское законодательство. По данным надзорного ведомства, мессенджер не выполняет требований для пресечения совершения преступлений в России. При этом WhatsApp используется для организации и проведения террористических действий, мошеннических и других схем.

Читайте также


технологии

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика