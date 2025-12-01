Депутат Немкин: мессенджер WhatsApp полон критических уязвимостей

Фото: depositphotos/Fesenko

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) содержит множество критических уязвимостей, сообщает Life.ru со ссылкой на члена думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина.

"Пользователи до сих пор живут в иллюзии, что "все зашифровано", хотя реальность куда мрачнее", – указал парламентарий.

Он объяснил, что мессенджер использует сквозное шифрование на основе протокола Signal, то есть весь контент шифруется на устройстве отправителя и расшифровывается лишь у получателя. Но это не говорит о том, что остальная информация будет приватной.



Мессенджер собирает и анализирует огромный массив данных, включая геолокацию, отправителей и получателей, IP-адреса и многое другое. Эти данные не столь чувствительны, как содержание сообщений, но именно их используют для показа таргетированной рекламы и аналитики, а иногда передают правоохранителям разных стран.



При этом ранее механизм шифрования WhatsApp подвергался утечке, а недавнее исследование выявило уязвимость в механизме обмена ключами, что снижает уровень защиты отдельных сообщений. Другое исследование говорит, что при анализе сетевого трафика и подтверждения доставки сообщений можно обнаружить данные о статусе пользователя, типе устройства и его активности.



"Есть и другие угрозы. В 2025 году взломы WhatsApp выросли в 3,5 раза: мошенники массово перехватывают аккаунты, крадут переписки, восстанавливают доступ через поддельные сим-карты, а затем через "клоны" профилей выманивают деньги у друзей и родственников жертвы", – отметил депутат.

Также аферисты используют дипфейки на основе аудиосообщений в переписках мессенджера. Кроме того, мошенники могут отследить время входа и выхода в приложение, узнать о смене устройства и в особых случаях понять режим дня семьи.

"И самое опасное – WhatsApp ничего с этим не делает годами. Потому что он не обязан – он не работает по российским законам", – считает Немкин.

Он подчеркнул, что западные спецслужбы активно пользуются тем, что мессенджер не проверяет реальную личность пользователя и не отслеживает подозрительную активность. Благоприятную среду для шпионских операций и кампаний по вербовке граждан также создают анонимность, отсутствие верификации и открытые API.

"Конечно, многое зависит от критического мышления самого человека, но если платформа технически допускает массовую анонимную рассылку, то рано или поздно жертвы найдутся", – сказал депутат.

Платформа не удаляет противоправные материалы, включая педофильский и экстремистский контент. Таким образом, дальнейшая работа WhatsApp в России – вопрос времени, а не выбора, указал Немкин.

"Это не страшилка – это реальность, которую мы наблюдаем уже сейчас", – резюмировал депутат ГД.

Ранее Роскомнадзор предупредил о полной блокировке мессенджера, если его руководство продолжит игнорировать российское законодательство. По данным надзорного ведомства, мессенджер не выполняет требований для пресечения совершения преступлений в России. При этом WhatsApp используется для организации и проведения террористических действий, мошеннических и других схем.

