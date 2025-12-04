Экс-премьер Степашин предложил точечно ограничивать WhatsApp вместо блокировки

Фото: depositphotos/Mykola

Вместо полной блокировки WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) можно ввести точечные ограничения, заявил ТАСС экс-премьер-министр, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

"Я не сторонник закрывать все. Мы уже в свое время закрывали в Советском Союзе – будут лакуны, дыры и так далее", – сказал он.

Экс-премьер-министр предложил пересмотреть содержательную сторону вопроса и блокировать только ту информацию, которая касается экстремизма и терроризма. Он добавил, что технически такая возможность сегодня существует.

Роскомнадзор ранее допустил полную блокировку WhatsApp. В ведомстве заявили, что мессенджер нарушает законодательство, не выполняя требования для пресечения совершения преступлений, а также используется для организации и проведения террористических действий.

Депутат Антон Горелкин заявлял, что дополнительным поводом для ускорения блокировки WhatsApp стала недавняя утечка дипломатических переговоров. Он заявил, что владельцы мессенджера "не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют".

