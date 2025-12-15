Пользователи Spotify сообщили о масштабных сбоях в работе сервиса

Фото: AP/Patrick Semansky

Пользователи Spotify жалуются на масштабные сбои в работе сервиса, следует из данных сайта Downdetector.

Жалобы начали поступать в 16:40 по московскому времени. Наибольшее количество сообщений о неполадках были направлены из США – около 23 тысяч. Жалобы также зафиксированы в Канаде, Великобритании, Франции, Нидерландах, Японии и ряде других стран.

По данным сайта, пользователи говорят о проблемах в работе приложения. Также они сталкиваются с трудностями при воспроизведении музыки и соединении с сервером.

Ранее масштабный сбой произошел на платформе Amazon Web Services (AWS). Он привел к проблемам в работе ряда других сервисов, таких как Snapchat, Zoom, Fortnite, Verizon.

Сбой коснулся и голосового ассистента Amazon Alexa, а также Airtable, Canva, игровых платформ Fortnite и приложения McDonald’s. Они оказались полностью выведены из строя.

