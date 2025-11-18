Cloudflare восстановила работу своих систем после масштабного сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Cloudflare заявила о восстановлении работы своих систем после масштабного сбоя. Об этом говорится на сайте американской компании, которая предоставляет услуги доставки контента и безопасный доступ к ресурсам и серверам DNS.

"Исправление внесено, и мы считаем, что проблема устранена. Мы продолжаем отслеживать ошибки, чтобы убедиться, что все услуги работают в нормальном режиме", – уточнили в пресс-службе Cloudflare.

Масштабный сбой в инфраструктуре компании произошел 18 ноября. Неполадки привели к перебоям в работе популярных интернет-сервисов по всему миру. Среди пострадавших ресурсов – соцсеть X, музыкальная платформа Spotify, видеоигры и игровые сервисы.

Некоторые пользователи также фиксировали проблемы с доступом к ChatGPT. Всего за 10 минут с начала сбоя на неполадки с серверами Cloudflare поступило более 5 тысяч жалоб.

