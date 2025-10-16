В работе видеохостинга YouTube произошел глобальный сбой

Фото: depositphotos/Djemphoto

Массовый сбой произошел в работе сервисов YouTube в ночь на четверг, 16 октября. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы по отслеживанию сбоев в работе интернет-сервисов Downdetector.

На проблемы с доступом к YouTube, YouTube Music и YouTube TV пожаловались более 342 тысяч человек. Из них 55% заявили о проблемах с воспроизведением видео, 33% сообщили о сбое в работе приложения, еще 12% пожаловались на функционирование сайта.

При этом наибольшее количество жалоб пришлось на США – свыше 268 тысяч, в Великобритании о проблемах сообщили 62 тысячи пользователей, а в Японии – 19 тысяч.

Ранее глобальный сбой произошел в работе онлайн-сервиса цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam. Пользователи указывали на неполадки, связанные с подключением к серверу. Кроме того, наблюдались проблемы со входом в личный кабинет и перебои в работе сайта.