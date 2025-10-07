Пользователи из разных стран сообщили о сбоях в работе Steam

Фото: depositphotos/ayubov.azret.gmail.com

Сбой произошел в работе онлайн-сервиса цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam, который принадлежит компании Valve. Соответствующие данные приведены на портале Downdetector.

Больше всего жалоб на проблемы с доступом к сервису направили пользователи из США – свыше 38 тысяч. Многие из них указали на неполадки, связанные с подключением к серверу. Также некоторые заявили о сбое при входе в личный кабинет и о перебоях в работе сайта.

По данным на 19:50 по московскому времени, за час поступило около 10 949 жалоб от пользователей из России. Большинство сообщило об общем сбое, а также о проблемах с сайтом. Некоторые фиксировали неполадки в работе мобильного приложения и личного кабинета.

Помимо этого, сбой наблюдался в Британии, Германии, Канаде и некоторых других странах.

Сбой в работе онлайн-сервиса Steam фиксировался и утром 7 октября. По данным платформы "Сбой.рф", тогда наибольшее количество жалоб поступало из Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме того, о проблемах в работе сервиса сообщали жители Свердловской, Новосибирской и Иркутской областей, а также Краснодарского, Приморского и Хабаровского края. По предварительной информации, сбой мог произойти из-за аварии.

