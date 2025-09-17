Сбой произошел в работе "Авито"

Фото: depositphotos/tatsianama

Сбой произошел в работе российского интернет-сервиса для размещения объявлений о товарах "Авито". Об этом сообщила пресс-служба компании.

В организации заявили, что неполадки связаны с доставкой трафика до сервисов "Авито". Именно поэтому, как объяснили в компании, у некоторых пользователей появлялась краткосрочная ошибка. Сейчас сервис функционирует в штатном режиме.

По данным онлайн-платформы Downdetector, которая отслеживает в режиме реального времени сбои, за последний час на неполадки пожаловались 1,9 тысячи пользователей. Большая часть указала на перебои в работе сайта и мобильного приложения "Авито". Также были и те, кто обратил внимание на общий сбой сервиса и проблемы с входом в личный кабинет.

Ранее был зафиксирован сбой в работе мессенджера Telegram. По данным Downdetector, сообщения о проблемах поступали из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской и Московской областей, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Большинство пользователей жаловались на работу мобильного приложения и сбой в оповещениях. Также проблемы наблюдались при использовании сайта и личного кабинета.

