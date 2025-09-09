В соцсети "ВКонтакте" заявили об отсутствии сбоев

Фото: depositphotos/tatsianama

Социальная сеть "ВКонтакте" функционирует в штатном режиме. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу платформы.

"Никаких сбоев нет, все штатно работает", – говорится в сообщении.

При этом ранее, по данным сайта Downdetector, пользователи соцсети жаловались на проблемы в работе соцсети. В частности, пользователи сообщили о трудностях с отправкой сообщений. Также отмечалось, что "ВКонтакте" не открывалась ни с телефона, ни с компьютера.

Ранее технический сбой произошел в работе сервиса для видеозвонков Google Meet. О проблемах заявили пользователи из Москвы, Московской, Вологодской, Калининградской областей, а также Санкт-Петербурга. При этом около 57% из них жаловались на плохую работу сайта, еще 30% столкнулись с проблемами в мобильном приложении, а 7% отметили общий сбой.

Кроме того, в пятницу, 5 сентября, был зафиксирован сбой в работе мессенджера Telegram. Пользователи сообщали, что не могут отправить сообщения.

