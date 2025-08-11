Пользователи YouTube пожаловались на сбои в работе сервиса

Фото: depositphotos/Djemphoto

Пользователи YouTube по всему миру жалуются на сбои в работе сервиса. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Согласно его информации, в течение понедельника, 11 августа, число жалоб было небольшим, однако в 18:00 по московскому времени их количество начало возрастать.

Больше всего сбоев зафиксировано в США – 655. Также с проблемами столкнулись жители Великобритании, Канады, Германии, Франции, Нидерландов и других стран.

В частности, пользователи сообщают о неполадках на веб-сайте видеохостинга, проблемах с воспроизведением видео, а также о сбоях в работе приложения.

Вместе с тем проблемы были зафиксированы и в работе китайского чат-бота DeepSeek. К 17:55 о сбое в работе мессенджера за последний час сообщили 1 629 пользователей, а за сутки таких сообщений было 3 709.

Из них 67% пользователей пожаловались на проблемы с сайтом, 21% – сбои в мобильном приложении, еще 7% отметили общий сбой, 3% указали на проблемы с оповещениями, а менее 1% – на неполадки с личным кабинетом.

Жалобы поступали из разных регионов России. В частности, из Санкт-Петербурга, Забайкальского края, Магаданской, Тверской и Новосибирской областей.

Немногим ранее схожая ситуация фиксировалась с мессенджерами Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). С проблемами в первом приложении столкнулись жители Магаданской, Архангельской, Астраханской, Новосибирской областей и Крыма. Пользователи указали на проблемы с приложением и уведомлениями, а также на общий сбой.

Сообщения о неполадках в WhatsApp поступили из Калининградской, Магаданской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. Жалобы касались работы приложения, уведомлений и общего сбоя.