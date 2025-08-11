Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сбой произошел в работе Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Это следует из сервиса Downdetector.su, который позволяет отслеживать подобные проблемы.

Больше всего жалоб о неполадках в Telegram поступило из Магаданской, Архангельской, Астраханской, Новосибирской областей и из Крыма. За последний час было отправлено свыше 370 сообщений о перебоях в работе мессенджера, а за последние сутки их количество составило более 7,5 тысячи.

Многие пользователи указали на проблемы в работе приложения, а также на общий сбой. Кроме того, в обращениях граждане сообщали о неполадках с уведомлениями.

Сообщения о сбое в WhatsApp чаще всего поступали из Калининградской, Магаданской и Ленинградской областей, а также из Санкт-Петербурга и Москвы. За последний час пользователи направили более 430 обращений о проблемах в работе мессенджера, а за последние сутки их число превысило 3,1 тысячи.

Пользователи обратили внимание, что у них возникли неполадки с мобильным приложением, а также с оповещениями. Помимо этого, многие жаловались на общий сбой.

Ранее в работе компании СДЭК был зафиксирован сбой. Пользователи жаловались на трудности при попытке воспользоваться онлайн-сервисами логистической компании. Кроме того, проблемы затронули веб-версию сайта и мобильные приложения службы доставки.

Чаще всего жалобы оставляли жители Новгородской области, Республики Хакасия, а также Саратовской, Амурской и Иркутской областей. Пользователи отмечали в том числе ошибки сервера и полную недоступность сервисов.

Сотрудники службы доставки также сообщали, что сбой отразился на работе пунктов выдачи, так как невозможно было принимать и выдавать заказы. Однако в настоящее время все работает штатно.

