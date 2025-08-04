Сбой произошел в работе СДЭК

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В работе компании СДЭК был зафиксирован сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Пик пришелся на 10:30, в это время пользователи жаловались на трудности при попытке воспользоваться онлайн-сервисами логистической компании. Кроме того, проблемы затронули веб-версию сайта и мобильные приложения службы доставки.

Чаще всего жалобы оставляли жители Новгородской области (19%) и Республики Хакасия (10%), а также Саратовской, Амурской и Иркутской областей. Пользователи отмечали в том числе ошибки сервера и полную недоступность сервисов.

При этом 1 августа в работе компании уже отмечались неполадки. За сутки было зарегистрировано 292 жалобы. Спустя время СДЭК сообщил о штатной работе всех своих систем. Кратковременные сбои могли быть вызваны техническими работами, отмечали в компании.

До этого массовый сбой наблюдался в работе мессенджера Telegram. Пользователи сообщали, что после обновления приложения им перестали приходить уведомления и сообщения, а также не прогружались медиафайлы.