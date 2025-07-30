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30 июля, 17:02

Технологии

Приложение и сайт "Вкусвилл" восстановили работу

Фото: 123RF/leungchopan

Мобильное приложение и веб-сайт торговой сети "Вкусвилл" возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Мы по-прежнему готовы доставлять более 400 тысяч заказов в день и радовать вас вкусными, натуральными и проверенными продуктами с помощью нашей любимой бесплатной доставки", – отметили представители сети, поблагодарив пользователей за поддержку.

О технических неполадках в компании стало известно днем 30 июля. Пользователи сталкивались с проблемами в оформлении заказов, а также при переходе во вкладку каталога.

Во "Вкусвилл" подчеркивали, что внутренний сбой не был связан с кибератакой, поскольку специалисты не обнаружили изменения в конфигурации, подозрительные входы или утечку данных.

"Вкусвилл" приостановил работу сайта и приложения из-за внутреннего сбоя

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