Аптеки сетей "Столички" и "Неофарм" приостановили работу по техническим причинам

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Некоторые офлайн-точки сети аптек "Столички" приостановили работу по техническим причинам. Об этом сообщает сайт компании.

"Уважаемые клиенты, некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении.

Кроме того, клиентам недоступно бронирование лекарств и просмотр данных программы лояльности.

Сообщение об ограничении работы некоторых офлайн-точек и приостановке бронирования лекарств было опубликовано и на сайте аптечной сети "Неофарм".

В публикациях уточняется, что данные функции будут восстановлены в ближайшее время для клиентов обеих сетей аптек. Они относятся к единому холдингу "Неофарм". На сегодняшний день в него включены более 1 тысячи аптек, которые располагаются в 80 городах Центрального и Северо-Западного федеральных округов РФ.

Ранее сбой был зафиксирован в работе портала "Госуслуги". Согласно данным платформы Downdetector, на проблемы жаловались пользователи из Москвы (20%), Тюменской области (9%), Ямало-Ненецкого автономного округа (7%), Калужской (7%) и Челябинской (5%) областей.

Больше всего пользователей заявляли о сбое на сайте (59%), в мобильном приложении (22%), личном кабинете (11%) и сервисе оповещений.

