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03 июля, 15:38

Технологии

Работа соцсети "ВКонтакте" восстановлена после сбоя

Фото: 123RF/nikkimeel

Работа соцсети "ВКонтакте" восстановлена после сбоя. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе компании VK.

В настоящее время соцсеть работает в штатном режиме.

О сбое в деятельности "ВКонтакте" стало известно днем 3 июля. От пользователей поступило свыше 4 тысяч жалоб. Кроме того, были выявлены неполадки в "VK Видео". Представители компании подтвердили наличие проблем с загрузкой соцсети в некоторых регионах.

Также пользователи пожаловались на проблемы в работе соцсети Х. Помимо этого, перебои наблюдались в системе проведения аккредитации специалистов на сайте amt.rosminzdrav.ru.

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