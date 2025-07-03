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Работа соцсети "ВКонтакте" восстановлена после сбоя. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе компании VK.

В настоящее время соцсеть работает в штатном режиме.

О сбое в деятельности "ВКонтакте" стало известно днем 3 июля. От пользователей поступило свыше 4 тысяч жалоб. Кроме того, были выявлены неполадки в "VK Видео". Представители компании подтвердили наличие проблем с загрузкой соцсети в некоторых регионах.

Также пользователи пожаловались на проблемы в работе соцсети Х. Помимо этого, перебои наблюдались в системе проведения аккредитации специалистов на сайте amt.rosminzdrav.ru.

