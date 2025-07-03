Сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте"

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Пользователи заявили о сбое в работе соцсети "ВКонтакте". Это следует из данных портала "Сбой.РФ".

С 14:35 до 14:50 четверга, 3 июля, было выявлено более 4 тысяч жалоб. Кроме того, зафиксированы неполадки в работе "VK Видео". За тот же период поступило 67 сообщений о сбое на данной платформе.

Кроме того, 96 человек пожаловались на проблемы в работе соцсети Х. Перебои также наблюдались в системе проведения аккредитации специалистов на сайте amt.rosminzdrav.ru. Сбой на данном ресурсе зафиксировали 98 пользователей.

Представители корпорации VK подтвердили ТАСС, что в некоторых регионах фиксируются неполадки с загрузкой соцсети. В настоящий момент специалисты работают над восстановлением доступа к ресурсу.

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В среду, 2 июля, пользователи соцсети X также жаловались на масштабный сбой. Больше всего жалоб было зарегистрировано в США. Там о проблемах заявили свыше 16 тысяч пользователей.

Также с неполадками столкнулись владельцы аккаунтов, которые проживают в Европе и латиноамериканских странах. Чаще всего люди сообщали о сбоях в работе приложения и сайта социальной сети, а также о проблемах при соединении с сервером, публикации постов и входе в учетную запись.

