Сбой произошел в работе приложения Сбербанка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Приложение Сбербанка работает в России со сбоями, о чем свидетельствуют жалобы пользователей на сервисе Downdetector.

По сообщениям клиентов финансовой организации, в основном проблемы в работе приложения связаны с невозможностью перевести денежные средства. К 13:13 по московскому времени на сбои за последний час пожаловался 1 521 человек. Всего за сутки количество сообщений о неполадках достигло 2 231.

Больше всего жалоб поступает из Тверской области (7%), Москвы (6%), Нижегородской области и Санкт-Петербурга (по 4%), а также Ленобласти (3%).

Ранее сбой произошел в работе Google, Twitch, Cloudflare и других онлайн-сервисов. Жалобы поступали по всему миру, в том числе из России, Германии, Испании и Болгарии. Неполадки могли быть связаны со сбоем на зарубежной инфраструктуре.



Позже проблемы с работой сервисов Google были устранены. В частности, заработала почта, календарь, облачные сервисы и документы. В компании также принесли извинения за неудобства.

