Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе Google и Twitch

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе Google, Twitch, Cloudflare и других онлайн-сервисов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) начали фиксировать неполадки с 21:34 по московскому времени. При этом жалобы поступают по всему миру, в том числе из России, Германии, Испании и Болгарии.

По данным Роскомнадзора, проблемы с доступом к ресурсам могут быть связаны со сбоем на зарубежной инфраструктуре.

Ранее DDoS-атаке подверглись сервисы Российских железных дорог (РЖД). Из-за этого пользователи не могли купить билеты на сайте и в приложении перевозчика. Спустя время специалисты восстановили штатную работу ресурсов РЖД.