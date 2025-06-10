Сбои мобильного интернета зафиксированы в Петербурге

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Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области столкнулись с массовыми сбоями в сотовой связи и мобильном интернете. Об этом свидетельствуют данные с сайта Downdetector.

Город занимает лидирующую позицию по количеству таких жалоб в России. Например, о проблемах с интернетом сообщили более 2 тысяч человек за последний час, еще свыше 9 тысяч обращений были зарегистрированы за сутки.

Больше всего жалоб поступает от пользователей "Т-Мобайл" (27%), "МегаФона" (26%), Yota (16%), МТС (19%) и "Билайна" (10%).

В пресс-службе "Билайна" подтвердили, что у жителей Петербурга и Ленинградской области могут возникать проблемы с мобильным интернетом, однако они происходят по причинам, которые не зависят от компании.

"Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а также пакет СМС для обмена сообщениями", – цитирует мобильного оператора RT.

Число жалоб начало расти с 05:00. Одновременно с этим в аэропорту Пулково были введены запреты на прием и выпуск воздушных судов, которые уже сняты.

Менее чем через час губернатор региона Александр Дрозденко объявил о режиме воздушной опасности из-за отражения атаки беспилотников, в связи с чем доступ к интернету и мобильной связи был ограничен.

В этот период в небе над Ленинградской областью было сбито два украинских дрона. Один ликвидировали над Тосненским районом, второй – над Ломоносовским районом. Никто из людей не пострадал. Разрушений нет.

