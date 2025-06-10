Улицы перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 08:09

Транспорт

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Пулково

Фото: depositphotos/d.travnikov

Аэропорт Пулково вновь принимает и отправляет воздушные суда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Соответствующие меры начали действовать в авиагавани ранним утром 10 июня. Тогда же они коснулись и аэропортов Нижнекамска, Ижевска и Кирова.

Вместе с тем схожая ситуация наблюдалась в гаванях Самары, Тамбова и Саратова. В настоящее время они работают в обычном режиме.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика