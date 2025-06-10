Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Пулково

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Аэропорт Пулково вновь принимает и отправляет воздушные суда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Соответствующие меры начали действовать в авиагавани ранним утром 10 июня. Тогда же они коснулись и аэропортов Нижнекамска, Ижевска и Кирова.

Вместе с тем схожая ситуация наблюдалась в гаванях Самары, Тамбова и Саратова. В настоящее время они работают в обычном режиме.

