10 июня, 05:09Транспорт
Введены временные ограничения на работу в аэропортах Пулково и Нижнекамска
Фото: 123RF/lightpoet
Временные ограничения на работу введены в аэропортах Пулково и Нижнекамска. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты временно не выпускают и не отправляют самолеты.
Также были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Кроме того, ограничения коснулись аэропорта Саратова. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.