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10 июня, 05:09

Транспорт

Введены временные ограничения на работу в аэропортах Пулково и Нижнекамска

Фото: 123RF/lightpoet

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Пулково и Нижнекамска. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты временно не выпускают и не отправляют самолеты.

Также были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, ограничения коснулись аэропорта Саратова. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

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