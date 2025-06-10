Введены временные ограничения на работу в аэропортах Пулково и Нижнекамска

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Временные ограничения на работу введены в аэропортах Пулково и Нижнекамска. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты временно не выпускают и не отправляют самолеты.

Также были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, ограничения коснулись аэропорта Саратова. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.