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02:25

Транспорт

Введены временные ограничения на работу аэропорта Саратова

Фото: 123RF/dushlik

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Саратова, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Представитель Росавиации подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Также были введены временные ограничения в аэропортах Тамбова и Калуги. В данный момент воздушные гавани этих городов не принимают и не выпускают самолеты.

При этом были сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Столичные воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.

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