Введены временные ограничения на работу аэропорта Калуги

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Калуги, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты. Кореняко подчеркнул, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее, 9 июня, были введены ограничения в аэропортах четырех городов России. Они коснулись Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Как подчеркнули в Росавиации. ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Однако вскоре воздушные гавани этих городов восстановили работу в штатном режиме. Прием и выпуск самолетов возобновился.