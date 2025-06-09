Ограничения сняты в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Об этом рассказал в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов в указанных регионах.

Временные ограничения на полеты ввели в воздушных гаванях Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова в ночь на 9 июня. Таким образом, меры безопасности по-прежнему действуют только в казанском аэропорту.

Ранее СМИ сообщали о том, что самолет Boeing-737 с неисправностью левого двигателя штатно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.