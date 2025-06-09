Ограничения введены в аэропортах четырех городов РФ

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Экипажи ВС (воздушных судов. – Прим. ред.), авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – написал Кореняко в своем телеграм-канале.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании "Россия" рейсом Москва – Анадырь совершил посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с кондиционированием.

В Домодедово опровергли информацию о переносе рейсов ряда иностранных авиакомпаний в аэропорт Пулково. СМИ утверждали, что иностранные перевозчики начали пересматривать программы рейсов в Россию из-за введения ограничений на полеты в Москве.