В ГД внесен проект о запрете авиакомпаниям устанавливать нормы ручной клади

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России авиакомпаниям могут запретить самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной клади. Соответствующий законопроект в Госдуму внес сенатор Айрат Гибатдинов. Документ размещен в думской электронной базе.

В тексте проекта указано, что перевозчики не имеют права самостоятельно устанавливать данные показатели, включая суммарные габариты ручной клади и предметов, которые правилами авиакомпании разрешены к перевозке сверх нормы без дополнительной оплаты, исключающие возможность их свободной перевозки.

По словам сенатора, введение запрета касается самостоятельного определения максимальных размеров багажа и ручной клади, которые могут препятствовать их свободному перемещению. Цель законопроекта – обеспечить защиту прав пассажиров.

Ранее московская межрегиональная транспортная прокуратура выяснила, что авиакомпания "Победа" сократила размеры ручной клади до ширины 4 сантиметров, что не позволяло пассажирам перевозить вещи, которые по закону не подлежат ограничению.

Суд обязал перевозчика увеличить габариты ручной клади. Однако "Победа" заявила, что не накладывала ограничений на данную категорию вещей. Перевозчик отметил, что пассажиры выбирают между двумя способами провоза ручной клади, а вариант, предусматривающий 4 сантиметра, используют единицы.

Несмотря на это, суд признал незаконными габариты ручной клади авиакомпании. "Победу" обязали установить норму бесплатного провоза клади в виде одного места габаритами не менее 36*30*27 сантиметров и весом не менее 5 килограммов.