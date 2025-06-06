Суд обязал авиакомпанию "Победа" увеличить габариты ручной клади

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Щербинский суд Москвы обязал авиакомпанию "Победа" увеличить габариты ручной клади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Иск на авиакомпанию был подан после проверки московской межрегиональной транспортной прокуратуры, которая выяснила, что размеры ручной клади были существенно сокращены до ширины 4 сантиметров. Это не позволяло провозить пассажирам некоторые вещи.

Таким образом, отметили в ведомстве, "Победа" специально создала заведомо неприемлемые условия, что исключает провозку вещей, которые по закону не подлежат ограничению: портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель или рюкзак, букет цветов.

Сама "Победа" заявила, что не накладывала ограничений на ручную кладь, к габаритам которой по закону нельзя предъявлять требования. Как отметили в организации, пассажиры выбирают между двумя способами провоза ручной клади. При этом вариант, предусматривающий 4 сантиметра, используют единицы, добавили в компании.

Тем не менее в конечном итоге суд признал незаконными действующие габариты ручной клади авиакомпании. "Победу" обязали установить норму бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами не менее 36*30*27 сантиметров и весом не менее 5 килограммов, а также норму к товарам из магазинов duty-free, упакованным в запечатанный пластиковый пакет, габаритами не менее 24*32 сантиметров.

Изменения должны быть введены в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда. Стороны все еще имеют право подать апелляционную жалобу в Мосгорсуд.

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