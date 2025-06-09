09 июня, 06:26Транспорт
Аэропорт Казани вновь открыт на прием и выпуск рейсов
Фото: 123RF/lightpoet
Казанский аэропорт отменил ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС (воздушных судов. – Прим. ред.)", – написал Кореняко.
Временные ограничения на полеты вводились в ночь на понедельник, 9 июня, в воздушных гаванях Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.
Спустя некоторое время меры безопасности отменили в Тамбове, Саратове и Нижнем Новгороде, тогда как казанский аэропорт по-прежнему оставался закрыт на прием и выпуск авиарейсов.
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