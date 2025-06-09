Аэропорт Казани вновь открыт на прием и выпуск рейсов

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Казанский аэропорт отменил ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС (воздушных судов. – Прим. ред.)", – написал Кореняко.

Временные ограничения на полеты вводились в ночь на понедельник, 9 июня, в воздушных гаванях Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.

Спустя некоторое время меры безопасности отменили в Тамбове, Саратове и Нижнем Новгороде, тогда как казанский аэропорт по-прежнему оставался закрыт на прием и выпуск авиарейсов.