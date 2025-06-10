Сняты временные ограничения во всех столичных аэропортах

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ранее ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Кореняко подчеркнул, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов делали все необходимое для возобновления работы в штатном режиме.

При этом временные ограничения продолжают действовать в аэропортах Тамбова и Калуги, которые были введены в ночь на вторник, 10 июня. Воздушные гавани этих городов не принимают и не выпускают самолеты.