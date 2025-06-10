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01:03

Транспорт

Введены временные ограничения на работу в аэропорту Тамбова

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Тамбова, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.

Также были введены временные ограничения на работу в аэропорту Калуги. Кореняко подчеркнул, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее самолет рейсом в Анадырь вернулся в Москву из-за проблем с кондиционированием. Воздушное судно совершило посадку в штатном режиме в 20:20 по московскому времени 8 июня.

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