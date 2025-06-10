Введены временные ограничения на работу аэропорта в Казани

Фото: depositphotos/Feverpitch

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее были введены временные ограничения на работу в аэропорту Саратова. В данный момент воздушная гавань не принимают и не выпускают самолеты.

При этом Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Столичные воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.