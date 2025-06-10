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10 июня, 06:55

Транспорт

Сняты временные ограничения на работу в аэропорту Саратова

Фото: depositphotos/dell640

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Саратова, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

Ранее были сняты временные ограничения на работу в аэропортах Самары и Тамбова. Ограничения также вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

При этом аналогичные меры безопасности продолжают действовать в аэропортах Пулково и Нижнекамска.

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