10 июня, 06:55Транспорт
Сняты временные ограничения на работу в аэропорту Саратова
Фото: depositphotos/dell640
Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Саратова, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.
Ранее были сняты временные ограничения на работу в аэропортах Самары и Тамбова. Ограничения также вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
При этом аналогичные меры безопасности продолжают действовать в аэропортах Пулково и Нижнекамска.