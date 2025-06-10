10 июня, 05:28Транспорт
Сняты ограничения на работу в аэропортах Самары и Тамбова
Фото: 123RF/kasto
Сняты временные ограничения на работу в аэропортах Самары и Тамбова, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Воздушные гавани возобновили прием и выпуск самолетов.
Также были сняты временные ограничения на работу в аэропорту Калуги. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Кроме того, вернулись к работе в штатном режиме столичные аэропорты. Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили прием и выпуск гражданских воздушных судов.
Читайте также
- Самолет рейсом Москва – Саранск сел в аэропорту Шереметьево из-за проблем с шасси – СМИ
- Рейс из Петербурга в Самарканд экстренно сел в Москве