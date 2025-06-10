Сняты ограничения на работу в аэропортах Самары и Тамбова

Фото: 123RF/kasto

Сняты временные ограничения на работу в аэропортах Самары и Тамбова, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Воздушные гавани возобновили прием и выпуск самолетов.

Также были сняты временные ограничения на работу в аэропорту Калуги. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, вернулись к работе в штатном режиме столичные аэропорты. Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили прием и выпуск гражданских воздушных судов.