Сняты временные ограничения в аэропорту Калуги

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Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Калуги, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Воздушная гавань возобновила прием и выпуск самолетов. Кореняко подчеркнул, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

При этом временные ограничения продолжают действовать в аэропорту Тамбова, которые были введены ночью 10 июня. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Также были введены временные ограничения в аэропорту Саратова. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.