10 июня, 04:03Транспорт
Сняты временные ограничения в аэропорту Калуги
Фото: 123RF/bombaert
Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Калуги, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Воздушная гавань возобновила прием и выпуск самолетов. Кореняко подчеркнул, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
При этом временные ограничения продолжают действовать в аэропорту Тамбова, которые были введены ночью 10 июня. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.
Также были введены временные ограничения в аэропорту Саратова. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.