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10 июня, 06:34

Транспорт

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Ижевска и Кирова

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Ижевска и Кирова, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Представитель подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолеты.

Ранее временные ограничения коснулись аэропортов Пулково и Нижнекамска. Воздушные гавани также не выпускают и не отправляют самолеты.

Кроме того, ограничения введены в аэропорту Казани. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

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