10 июня, 06:34Транспорт
Временные ограничения на работу введены в аэропортах Ижевска и Кирова
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения на работу введены в аэропортах Ижевска и Кирова, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Представитель подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолеты.
Ранее временные ограничения коснулись аэропортов Пулково и Нижнекамска. Воздушные гавани также не выпускают и не отправляют самолеты.
Кроме того, ограничения введены в аэропорту Казани. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.