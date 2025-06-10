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10 июня, 07:26

Происшествия

Дежурные силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Ленинградской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два украинских дрона были ликвидированы в небе над Ленинградской областью утром во вторник, 10 июня, сообщает глава региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

По словам Дрозденко, один беспилотник был сбит над Тосненским районом, второй – над Ломоносовским районом. Никто из людей не пострадал. Разрушений нет.

В ряде районов области введены ограничения мобильной связи и интернета.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации 76 украинских БПЛА над регионами России с 21:50 до 23:55 по московскому времени в понедельник, 9 июня. Из них 46 дронов было ликвидировано над территорией Брянской области.

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