Силы ПВО за два часа ликвидировали 76 украинских дронов над регионами России

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО сбили 76 украинских БПЛА над регионами России с 21:50 до 23:55 по московскому времени в понедельник, 9 июня. Об этом сообщает Минобороны РФ.

46 дронов было ликвидировано над территорией Брянской области, 16 – над территорией Белгородской области, девять –над Крымом, по два БПЛА – над Орловской и Калужской областями и еще один – над Воронежской областью.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью дежурные силы ПВО уничтожили 49 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами России. По 13 дронов сбили над Курской и Нижегородской областями, по 9 БПЛА – над Воронежской и Орловской, по 2 беспилотника – над Брянской областью и Чувашской республикой, а также еще 1 аппарат ликвидировали в Белгородской области.

Также стало известно, что 9 июня два дрона упали на территории завода в Чувашии. Было принято решение временно приостановить производство для обеспечения безопасности сотрудников.