Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Масштабный сбой произошел в работе Т-Банка. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По данным на 20:30 по московскому времени, количество жалоб превысило 60.

Больше всего жалоб поступает из Москвы (9%), Астраханской области (8%) и Санкт-Петербурга (7%). Пользователи отмечают проблемы в работе сервиса, мобильного приложения и сайта.

Ранее сбой произошел у российских сервисов. Пользователи массово жаловались на работу ЕМИАС, ФНС, СБИС, системы "Честный знак" и "Госключа". Неполадки фиксировались у жителей Санкт-Петербурга, Москвы, а также Московской, Смоленской, Свердловской и Магаданской областей.

По данным ФНС, сбой произошел из-за высокоуровневых DDoS-атак из-за рубежа на электронные сервисы. При этом на фоне случившегося системы безопасности и управления инфраструктурой работали в штатном режиме, а данные пользователей были надежно защищены.

В результате Роскомнадзор помог ФНС отразить DDoS-атаку. В ведомстве отметили, что злоумышленникам не удалось проникнуть в инфраструктуру налоговой.