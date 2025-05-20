Масштабный сбой произошел в работе российских сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Масштабный сбой произошел у российских сервисов. Пользователи жалуются на работу ЕМИАС, налоговой, СБИС, системы "Честный знак" и "Госключа". Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По информации на 11:00, в работе сайта ФНС зафиксировано более 190 жалоб от жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленской и Магаданской областей. При этом проблемы в работе "Честного знака" отметили свыше 40 пользователей (11:45). Больше всего жалоб поступает из Магаданской (24%) и Свердловской (5%) областей.

Кроме того, на работу ЕМИАС пожаловались более 40 пользователей из Москвы (на столицу пришлось 58% жалоб), Московской области и Санкт-Петербурга. В приложении "Госключ" более 180 пользователей отмечают проблемы.

Россияне сообщают о неполадках в работе личный кабинетов, сайтов, мобильный приложений сервисов.

Ранее масштабный сбой в работе российского сегмента Сети произошел 15 мая. Пользователи отмечали их в работе банков, интернет-сервисов и мобильных операторов. В частности, сбои фиксировались в работе сайтов ВТБ, Альфа-Банка, МТС, "Билайна", "Ростелекома", "Яндекса" и "Кинопоиска".

Позже Роскомнадзор сообщил о возобновлении штатной работы российских и зарубежных интернет-сервисов.