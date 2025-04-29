Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбой зафиксирован в работе портала "Госуслуги", следует из данных сервиса "СБОЙ.РФ – Мониторинг сбоев".

За последние 15 минут в сервис поступило 143 жалобы. При этом в течение последних суток на неполадки в работе портала жаловались жители Москвы (34%), Санкт-Петербурга (15%), Московской области (6%) и других регионов.

Ранее сбой наблюдался в работе оператора сотовой связи T2. В основном жалобы поступали от жителей Тверской области, Москвы, Нижегородской области и Санкт-Петербурга.

До этого сбой был зафиксирован в работе сервисов Т-Банка. Неполадки отмечали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Челябинской области и Краснодарского края. Спустя время работа сервисов была восстановлена.

По данным банка, некоторые клиенты могли столкнуться с трудностями в проведении операций в мобильном приложении. Эту проблему оперативно устранили.