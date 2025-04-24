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24 апреля, 18:13

Технологии

Работа сервисов Т-Банка восстановлена после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работа сервисов Т-Банка восстановлена после сбоя, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Уточняется, что у некоторых клиентов могли наблюдаться трудности с проведением операций в мобильном приложении. Выявленные проблемы оперативно устранили. В данный момент все сервисы работают штатно, подчеркнули представители банка.

О сбое в его работе стало известно 24 апреля. За 15 минут от пользователей поступило 66 жалоб.

В основном на работу мобильного приложения банка жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Челябинской области и Краснодарского края. Большинство обращений поступило из столицы – 32%.

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