"Яндекс Почта" работает в штатном режиме после технического сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сервис "Яндекс Почта" работает штатно после устранения неполадок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Пользователи испытывали сложности в работе веб-версии почты. Наша команда устранила сложности. Сейчас сервис работает в штатном режиме", – сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пользователи "Яндекс Почты" столкнулись со сложностями во время работы сервиса. По данным Downdetector, число жалоб начало увеличиваться с 12:45 по московскому времени. Уже к 13:10 количество этих обращений превысило 1,6 тысячи.

Больше всего жалоб поступало от жителей Санкт-Петербурга и Москвы. Также на работу сервиса жаловались жители Московской, Тверской и Нижегородской областей.