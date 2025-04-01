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Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке, сообщает пресс-служба компании.

По данным перевозчика, в настоящее время кассы на станциях и вокзалах РЖД функционируют в штатном режиме. Специалисты компании пытаются восстановить работу сайта и мобильного приложения.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства", – добавили в РЖД.

31 марта в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" наблюдались временные неполадки, которые были связаны с проведением технических работ. Проблемы фиксировались при оплате проезда по СБП, пополнении карты "Тройка" онлайн и покупке билетов в кассах автовокзалов.

Кроме того, сайт Московского метрополитена мог некорректно открываться у ряда провайдеров. Спустя время вся инфраструктура столичного метрополитена, включая кассы, терминалы оплаты и пополнения карт, турникеты, информационные и медиаэкраны, заработала в штатном режиме.

